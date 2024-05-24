На Ставрополье начался сбор черешни

В скором времени на прилавках российских магазинов появится первая ставропольская черешня – садоводы края уже начали собирать ее новый урожай, сообщили в Минсельхозе Ставропольского края.

Ставропольская черешня, урожай которой уже начали собирать кавказские садоводы, скоро сменит на российских прилавках узбекскую - аграрии уже собрали первые 16,6 т отборной ягоды, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

"Больше всего черешни собрано в Георгиевском округе - 8 тонн, в Кочубеевском округе - 3,5 тонны и в Петровском округе - 1,8 тонны"

- Сергей Измалков

Черешни в этом году много, да и выращивают ее в промышленных масштабах в пяти округах края, причем в Ипатовском и Изобильненском – по суперинтенсивному типу, что дает еще больший урожай, передает "Интерфакс".

Черешневые сады растут в крае на площади 184 га в 14 сельхозорганизациях, а значит, солнечной ягоды хватит всем – только в минувшем 2023 году ставропольские садоводы собрали и отправили в торговые сети 295,7 тонн черешни, добавил министр.