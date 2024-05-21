Почти в 1,5 раза больше винограда соберут на Ставрополье

В Минсельхозе Ставрополья ожидают хорошего урожая винограда в нынешнем году. В ведомстве рассчитывают собрать почти на 40% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году рост урожая винограда в Ставропольском крае ожидают почти в 1,4 раза. Об этом поведали в краевом Минсельхозе.

По словам первого замглавы министерства Елены Тамбовцевой, речь идет о минимум 40 тыс т сладкой ягоды.

Чиновница напомнила, что в прошлом году произошло снижение урожайности. Урожай-2023 составил всего 28,9 тыс т.

Тамбовцева уточнила, что такой спад был связан с погодными катаклизмами.

Сначала в апреле ударили заморозки. Затем, весной и ранним летом, пошли дожди. Из-за них было невозможно обработать виноград от вредителей и болезней. Позже, во второй половине лета, ситуацию ухудшила засуха, которая разразилась на востоке Ставрополья, пишет ТАСС.