Вестник Кавказа

В Железноводске насекомые поедают туи на Каскадной лестнице

Парк каскадная лестница в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Туи, обрамляющие Каскадную лестницу в Кисловодске под угрозой: их поедает тля. Об этом рассказал глава города.

Мэр Железноводска сообщил о нашествии опасных насекомых, которые угрожают туям, высаженным вдоль Каскадной лестницы города. Эти зеленые насаждения не только украшают окружающую среду, но и играют важную роль в экосистеме города, поэтому защита их здоровья становится нашим приоритетом, отметил он.

«Опасные насекомые вредители стали массово уничтожать туи на нашей каскадной лестнице. Туевая тля — это очень маленькое насекомое, длиной достигает до 3 миллиметров. Она сосет сок с нижней стороны хвоинок туи, из-за чего хвоя заселённых растений приобретает коричневый цвет и опадает»

– мэр курорта Евгений Бакулин.

Опасные насекомые, атакующие туи в Железноводске, могут привести к массовому уничтожению этих зеленых насаждений. Они питаются соками растений, ослабляя их здоровье и делая их уязвимыми перед другими вредителями и болезнями. Без должной защиты туи могут погибнуть, что негативно отразится на экологии города.

Для их защиты  необходимо принять срочные меры. Можно использовать специальные препараты, обрабатывать растения, чтобы отпугнуть насекомых и предотвратить их размножение.

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