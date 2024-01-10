Азербайджан вошел в топ-3 импортеров российской колбасы

Одним из лидеров по импорту российских колбасных изделий оказался Азербайджан. В целом РФ нарастила поставки колбасы за границу на 21%. Такой рост произошел в первую очередь благодаря Казахстану.

Российский центр развития экспорта сельскохозяйственной продукции опубликовал статистику поставок за рубеж колбасных изделий – по данным Агроэкспорта, в первую тройку покупателей этого товара вошел Азербайджан.

За первые четыре месяца текущего года объема экспорта колбасных изделий из России вырос на 21% по сравнению с январем-апрелем прошлого года. В общей сложности за этот период Россия поставила в другие страны почти 15 тыс т.

Поставки удалось нарастить в первую очередь за счет Казахстана, который, как отмечают в ведомстве, традиционно лидирует по закупкам колбасы. В общей сложности республика приобрела свыше 11 тыс т колбасных изделий, превысив более чем на 20% показатель 2023 года.

"Также в топ-3 импортеров входят Азербайджан и Абхазия"

– Росагроэкспорт