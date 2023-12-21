Житель Дагестана не устоял перед обилием колбасы

Житель Хунзахского района Дагестана решился на кражу колбасы на 80 тысяч рублей, вывешенной для просушки во дворе частного дома.

Дагестанские полицейские раскрыли необычную кражу: они задержали в Хунзахском районе 30-летнего местного жителя, который подозревается в краже четырех мешков сушеной колбасы стоимостью в 80 тыс рублей, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба МВД по Дагестану.

С заявлением в полицию обратилась 42-летняя жительница района, которая поведала о том, что с веревки в ее дворе пропало большое количество колбасы, вывешенной там для просушки, передает "АиФ-Дагестан".

Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отдел, и вот что он рассказал: проезжая ночью по селу, увидел развешанную на веревке колбасу, и прекрасно понимая, что красть нехорошо, он все же не смог устоять против необъяснимого соблазна.

Собрав колбасу в мешки – получилось целых четыре – он поехал в город, но забарахлила машина, и уже утром, починив ее, он доехал до Махачкалы и попытался продать краденное на рынке, однако торговля краденным не задалась, и пришлось везти добытое нечестным трудом лакомство к себе домой, в село, однако по дороге его задержали правоохранители.

Лакомку теперь ждет суд, перед которым он ответит за кражу.