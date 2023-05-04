Вестник Кавказа

Нелегальное казино нашли и закрыли в Кизляре

Нелегальное казино нашли и закрыли в Кизляре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Незаконно действовавшее игорное заведение ликвидировали полицейские в Кизляре (Дагестан). По делу есть задержанный.

Казино вопреки российскому законодательству работало в Кизляре, рассказали в МВД Дагестана.

Оно было обнаружено накануне. Правоохранители сразу пресекли его работу.

"В ходе проведенного обыска сотрудниками обнаружено и изъято различное игровое оборудование"

– МВД

Стражи порядка также задержали причастного к открытию казино. Им оказался 43-летний житель города. Сейчас выясняется, было ли это преступление единственным на его счету, имелись ли у него соучастники. После установления их личностей они также будут задержаны.

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