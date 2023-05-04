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Казино принесли рекордную выручку в Сочи

Казино принесли рекордную выручку в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сочинские казино второй год подряд дают рекордную выручку. Это связано с ростом внутреннего туризма на фоне геополитической ситуации.

Казино в Сочи дали в прошлом году рекордную выручку, следует из отчета, представленного их оператором - компанией "Домейн".

Игорная зона "Красная Поляна", говорится в нем, заработала 8,325 млрд рублей выручки. Год назад показатель составлял 7,284 млрд рублей - кстати, тогда он тоже был рекордным.

В целом за год выручка увеличилась более чем на 14%, причем по большей части за счет собственно азартных игр: они принесли больше на 16%. Выручка от кафе и ресторанов выросла на 7%, передает "Интерфакс".

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