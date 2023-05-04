Казино принесли рекордную выручку в Сочи

Опубликовано: 15:43, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сочинские казино второй год подряд дают рекордную выручку. Это связано с ростом внутреннего туризма на фоне геополитической ситуации.

Казино в Сочи дали в прошлом году рекордную выручку, следует из отчета, представленного их оператором - компанией "Домейн".

Игорная зона "Красная Поляна", говорится в нем, заработала 8,325 млрд рублей выручки. Год назад показатель составлял 7,284 млрд рублей - кстати, тогда он тоже был рекордным.

В целом за год выручка увеличилась более чем на 14%, причем по большей части за счет собственно азартных игр: они принесли больше на 16%. Выручка от кафе и ресторанов выросла на 7%, передает "Интерфакс".