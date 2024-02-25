Узбекистан будет строить грузовые вагоны

Ведущая словацкая группа компаний AZC Orbis Invest построит в особой промышленной зоне Галлаарал в Джизакской области Узбекистана завод по производству железнодорожных грузовых вагонов – соглашение об этом было подписано в Ташкенте.
Завод будет выпускать товарные вагоны любых типов – от полувагонов до вагонов-цистерн, которые полностью обеспечат логистику узбекских предприятий, передает Trend.
Необходимость в собственном вагоностроительном заводе в Узбекистане назрела давно – имеющийся парк вагонов не справляется с транспортными операциями и тормозит развитие транспортной инфраструктуры.
Ожидается, что новое производство обеспечит стране до 2 тыс различных грузовых железнодорожных вагонов в год, которые в первую очередь пополнят логистическую систему группы компаний Saneg и всего Узбекистана.