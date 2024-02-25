Вестник Кавказа

Узбекистан будет строить грузовые вагоны

Узбекистан будет строить грузовые вагоны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Словацкая группа компаний построит в Джизакской области Узбекистана завод, который будет производить весь спектр используемых сейчас товарных вагонов. Планируется, что предприятие будет строить до 2 тысяч вагонов в год.

Ведущая словацкая группа компаний AZC Orbis Invest построит в особой промышленной зоне Галлаарал в Джизакской области Узбекистана завод по производству железнодорожных грузовых вагонов – соглашение об этом было подписано в Ташкенте.

Завод будет выпускать товарные вагоны любых типов – от полувагонов до вагонов-цистерн, которые полностью обеспечат логистику узбекских предприятий, передает Trend.

Необходимость в собственном вагоностроительном заводе в Узбекистане назрела давно – имеющийся парк вагонов не справляется с транспортными операциями и тормозит развитие транспортной инфраструктуры.

Ожидается, что новое производство обеспечит стране до 2 тыс различных грузовых железнодорожных вагонов в год, которые в первую очередь пополнят логистическую систему группы компаний Saneg и всего Узбекистана.

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