Байден и Трамп сойдутся в теледебатах

Сегодня вечером в 21:00 (4:00 мск) в Атланте (штат Джорджия) впервые в истории США сойдутся в предвыборных теледебатах два главных кандидата на пост президента страны - бывший глава государства республиканец Дональд Трамп и нынешний руководитель вашингтонской администрации демократ Джо Байден.
Сами теледебаты продлятся 90 минут, причем говорить его участники будут по очереди, не перебивая друг друга - пока один из них говорит, микрофон другого будет отключен.
Ожидается, что основной темой схватки двух лидеров станет экономика и миграция.
Согласно опросу социологов, избиратели считают, что дебаты выиграет Трамп - в этом убеждены 47% респондентов, в победу Байдена верят лишь 37% опрошенных.
Организатором нынешнего раунда выступает американский телеканал CNN: Байдену жеребьевка предоставила право выбрать место на подиуме, а Трампу – возможность высказаться последним.