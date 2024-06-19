Байден и Трамп сойдутся в теледебатах

Сегодня впервые в истории США состоятся теледебаты между действующим и бывшим президентами Джо Байденом и Дональдом Трампом – планируется, что лидеры обсудят судебные тяжбы друг друга, состояние экономики страны и другие вопросы.

Сегодня вечером в 21:00 (4:00 мск) в Атланте (штат Джорджия) впервые в истории США сойдутся в предвыборных теледебатах два главных кандидата на пост президента страны - бывший глава государства республиканец Дональд Трамп и нынешний руководитель вашингтонской администрации демократ Джо Байден.

Сами теледебаты продлятся 90 минут, причем говорить его участники будут по очереди, не перебивая друг друга - пока один из них говорит, микрофон другого будет отключен.

Ожидается, что основной темой схватки двух лидеров станет экономика и миграция.

Согласно опросу социологов, избиратели считают, что дебаты выиграет Трамп - в этом убеждены 47% респондентов, в победу Байдена верят лишь 37% опрошенных.

Организатором нынешнего раунда выступает американский телеканал CNN: Байдену жеребьевка предоставила право выбрать место на подиуме, а Трампу – возможность высказаться последним.