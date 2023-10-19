Вестник Кавказа
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ЕС выступил за мирный договор между Азербайджаном и Арменией до конца года

ЕС выступил за мирный договор между Азербайджаном и Арменией до конца года
Брюссель еще раз выразил поддержку мирному процессу между Ереваном и Баку. В ЕС призвали стороны заключить мирный договор до конца года.

Евросоюз поддерживает продвижение Азербайджана и Армении на пути к мирному договору, об этом говорится в заявлении по итогам встречи Евросовета.

"Европейский Совет подчеркивает свою неизменную поддержку продвижению устойчивого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на принципах признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности"

– заявление

Кроме того, в документе обращается внимание на поддержку брюссельского формата армяно-азербайджанской нормализации.

Его авторы обратились к Еревану и Баку с призывом не прекращать взаимодействие, чтобы мирное соглашение удалось подписать до 2024 года.

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