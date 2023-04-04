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Тхэквондисты из России смогут участвовать в мировых соревнованиях

Тхэквондисты из России смогут участвовать в мировых соревнованиях
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российский Союз тхэквондо объявил о возвращении отечественных спортсменов в международный спорт. Тхэквондисты будут принимать участие на мировых турнирах под нейтральным флагом.

Российских тхэквондистов вернули на международные турниры, всемирная федерация этого вида спорта допустила спортсменов, но лишь в нейтральном статусе, сообщает Союз тхэквондо РФ.

В пресс-службе отметили, что федерация обратила взор на рекомендации Международного олимпийского комитета по вопросу участия российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях. Таким образом, тхэквондистам одобрили участие в первенствах мира и Европы, начиная с турнира в Баку в 2023 году.

Также в заявлении говорится, что Всемирная федерация образует комиссию для верификации россиян и белорусов, которые претендуют на место в турнире, который пройдет с 29 мая по 4 июня.

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