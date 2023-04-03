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Лавров летит в Турцию

Лавров летит в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министры иностранных дел России и Турции обсудят ход реализации договоренностей в ранее заключенной зерновой сделке. Также будет обсуждаться вопрос ее продления до 120 дней.

Глава МИД Сергей Лавров проведет переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых обсудит ход реализации зерновой сделки и вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран.  

Официальный визит Лаврова, который продлится с 6 по 7 апреля, анонсировал сам шеф турецкой дипломатии.

«У нас широкий спектр проблем, которые планируется обсудить. Наряду с двусторонними отношениями будет рассмотрен вопрос продления зерновой сделки. По этому вопросу у нас 30 марта были переговоры с генсеком ООН»

– сказал Чавушоглу.

Далее он отметил, что в настоящее время российская сторона согласилась на продление зерновой сделки на 60 дней, однако в вопросе ее продления на 120 дней пока ясности нет. По словам министра, эта тема и станет главным предметом встречи.

Генсек ООН и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку

Генсек ООН и глава МИД Турции обсудили зерновую сделку

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