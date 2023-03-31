Опубликовано: 11:38, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Память о геноциде азербайджанцев 31 марта 1918 года живет в сердце каждого жителя Азербайджана. Своими публикациями о годовщине геноцида азербайджанцев поделились Мехрибан Алиева и Джейхун Байрамов.

Первый вице-президент Азербайджана, первая леди страны Мехрибан Алиева поделилась в социальных сетях публикацией, посвященной Дню геноцида азербайджанского народа 31 марта 1918 года.

"Мы не забудем преступления, совершенные против нашего народа, и никогда не позволим исказить нашу историю! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - написала Мехрибан Алиева

Память жертв геноцида азербайджанцев почтил и министр иностранных дел Джейхун Байрамов. В своем Twitter он разместил пост, посвященный трагическим событиям 31 марта 1918 года.

Он напомнил, что с момента геноцида азербайджанского народа прошло 105 лет. Глава МИД АР подчеркнул, что сегодня миллионы азербайджанцев чтут память жертв тех событий и в очередной раз призывают положить конец безнаказанности с целью недопущения таких преступлений.