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Мехрибан Алиева и Джейхун Байрамов почтили память жертв геноцида азербайджанцев

Мехрибан Алиева и Джейхун Байрамов почтили память жертв геноцида азербайджанцев
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Память о геноциде азербайджанцев 31 марта 1918 года живет в сердце каждого жителя Азербайджана. Своими публикациями о годовщине геноцида азербайджанцев поделились Мехрибан Алиева и Джейхун Байрамов.

Первый вице-президент Азербайджана, первая леди страны Мехрибан Алиева поделилась в социальных сетях публикацией, посвященной Дню геноцида азербайджанского народа 31 марта 1918 года.

"Мы не забудем преступления, совершенные против нашего народа, и никогда не позволим исказить нашу историю! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - написала Мехрибан Алиева

Память жертв геноцида азербайджанцев почтил и министр иностранных дел Джейхун Байрамов. В своем Twitter он разместил пост, посвященный трагическим событиям 31 марта 1918 года.

Он напомнил, что с момента геноцида азербайджанского народа прошло 105 лет. Глава МИД АР подчеркнул, что сегодня миллионы азербайджанцев чтут память жертв тех событий и в очередной раз призывают положить конец безнаказанности с целью недопущения таких преступлений.

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