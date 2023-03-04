Израиль массово протестовал против Нетаньяху и судебной реформы

Опубликовано: 23:10, 4 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиле прошли массовые протестные акции, направленные против реализации судебной реформы. Премьер-министр Израиля осудил действия протестующих, а глава министерства национальной безопасности отдал приказ полиции жестко пресекать противоправные действия митингующих.

Вечером в субботу в Израиле прошли массовые акции протеста. Жители старены вышли на улицы против правительства Биньямина Нетаньяху и проекта судебной реформы. Самая масштабная акция, собравшая десятки тысяч жителей страны прошла в Тель-Авиве под лозунгом «Израиль не будет диктатурой».

Кроме того, демонстрации прошли во многих других городах страны: в Иерусалиме, Хайфе и Нетании.

В свою очередь, Биньями Нетаньяху выступил с осуждением протестов. Также он обвинил лидеров оппозиции в том, что они ведут страну к анархии.

Глава министерства национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир дал приказ полиции жестко пресекать противоправные действия митингующих в ходе сегодняшних акций.