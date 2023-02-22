Опубликовано: 15:44, 22 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россия и Иран будут развивать культурные и научные связи. Также будут продолжаться студенческие обмены.

Иран намерен расширять культурное сотрудничество с Россией. Об этом заявил глава Организации исламской культуры и коммуникаций Ирана Мохаммад Мехди Иманипур.

По его словам, между странами будет расширяться сотрудничество, в том числе, в области науки и искусства. Кроме того, страны будут наращивать и сотрудничество в области образования.

Джалали подчеркнул, что в настоящее время отношения между Москвой и Тегераном находятся на высшем уровне.

Россия и Иран: сотрудничество в медийной сфере

Ярким примером динамично развивающейся области сотрудничества Ирана и России можно назвать сферу медиа. В частности, в начале февраля было анонсировано создание медийных центров в столицах двух стран. Стало известно, что российский центр в Тегеране будет открывать лично президент Ирана Эбрахим Раиси.

Ранее «Вестник Кавказа» информировал о том, что РФ и ИРИ намерены придать дополнительный импульс сотрудничеству в спорте по линии национальных олимпийских комитетов.