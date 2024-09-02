Ламия Велиева завоевала еще одну медаль на Парадимпиаде

Атлетка Ламия Велиева, представляющая Азербайджан взяла вторую медаль на Паралимпиаде 2024. С «серебром» спортсменку поздравила Мехрибан Алиева.

Азербайджанская параатлетка Ламия Велиева на Паралимпийских играх в Париже сегодня завоевала серебряную медаль.

Спортсменка выступала в категории Т13 на дистанции 400 м и пришла к финишу второй с результатом 55,09 секунды.

На текущей Паралимпиаде Велиева принесла в копилку сборной Азербайджана две медали - золотую и серебряную. Первая награда была выиграна в беге на дистанции 100 метров.

С очередным успехом спортсменку поздравила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«Очередная победа Ламии Велиевой – нашего золотого призера, обновившего мировой рекорд на Летних Паралимпийских играх «Париж-2024»! Серебряная медаль! Искренне поздравляю нашу спортсменку, достойно представившую Азербайджан, желаю ей сил, энергии и новых побед!»

– Мехрибан Алиева