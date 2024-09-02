Сборная Азербайджана завоевала 11 медалей Паралимпиады в Париже

Паралимпийцы из Азербайджана заработали 11 наград на Летних Паралимпийских играх, которые проходили в Париже. Они завоевали медали в беге, прыжках в длину, парадзюдо, параплавании и паратхэквондо.

Азербайджанские параатлеты 11 раз поднимались на пьедестал почета на соревнованиях Паралимпиады-2024, которая проходила в Париже.

Представители паралимпийской сборной Азербайджана завоевали четыре медали высшего достоинства и две серебряные награды. Кроме того, в копилке сборной пять бронзовых медалей.

С медалями Паралимпийских игр 2024 из Парижа уезжают Ламия Велиева (бег), Саид Наджафзаде и Орхан Асланов (прыжки в длину), Ильхам Закиев (парадзюдо), Раман Салей и Вали Исрафилов (параплавание), Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов (паратхэквондо).