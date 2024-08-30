Избившие аниматоров мужчины арестованы в Анапе

Суд в Анапе (Краснодарский край) принял решение о мере пресечения для двух мужчин, которые устроили драку и нанесли побои аниматорам в кафе.

Горсуд Анапы решил арестовать мужчин, которых подозревают в избиении аниматоров. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Кубани.

Преступление было совершено в ночь на третье сентября. События происходили на Пионерском проспекте у одного из местных кафе. Фигуранты дела – двое мужчин – изъявили желание познакомиться с девушкой. Однако она отказалась общаться с ними. Тогда подозреваемые начали ссору с молодыми людьми, которые работали аниматорами. Началась драка, во время которой аниматорам были нанесены травмы.

Так как агрессоры пытались сбежать, следствие ходатайствовало о заключении их под стражу. Суд решил удовлетворить ходатайство и отправить фигурантов под арест. Его срок – один месяц 30 суток. Срок содержания под стражей может быть продлен.

Напомним, ранее в детском лагере, который был закрыт еще год назад как небезопасный, судебные приставы нашли около 180 сотрудников расположенного неподалеку предприятия: владелец лагеря позволим им поселиться там. Сначала нелегальным жильцам было предписано покинуть лагерь, а после отказа их выселили силой.