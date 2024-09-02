Лето задержится в Москве – Вильфанд

В Москве и области до середины сентября будет стоять летнее тепло. Столбики термометров будут достигать 23-26 градусов.

В Москве в 2024 году летняя погода будет стоять до середины сентября, об этом поведал сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В эти выходные в столице ясно и жарко - плюс 24-26 градусов. Тепло, характерное для летних месяцев, задержится в Москве еще на неделю (23-26 градусов), по области синоптики обещают 21 градус.

"До середины сентября в Москве прогнозируется очень высокая температура, на 4-6 градусов выше нормы, это связано с воздействием антициклона"

– Роман Вильфанд

Ночные температуры в ближайшие дни будут держаться на уровне около 10 градусов.

К следующему уикенду в столице не исключены небольшие дожди, до тех пор погода будет радовать солнцем, передает ТАСС.