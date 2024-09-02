Жара продолжится в Крыму и Краснодарском крае

В ближайшее время характер погода на Юге России не изменится - летние температуры сохраняют как воздух, так и морская вода, сообщили в «Фобосе».

Тепло не спешит покидать южные регионы России, в выходные жарко будет как в СКФО, так и в Крыму и на Кубани, поделился ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в соцсети.

«Днем на Кавказе, в Крыму, низовьях Волги и Дона +24…+29, на Кубани до +27…+32. Морская вода у берегов Крыма 23…26, на Черноморском побережье 24…27»

– Леус

Он отметил, что местами есть вероятность гроз в выходные.

На черноморских курортах России начинается бархатный сезон - температура воздуха и воды почти сравнялись.