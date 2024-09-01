Высокие цены на авиабилеты объяснили в Минтрансе России

В России за полгода цены на авиабилеты выросли на 20%, причин роста цен несколько, поделились в Минтрансе. При этом у россиян остается возможность сэкономить на билетах, приобретая их заранее.

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт объяснил из чего складываются высокие цены на авиабилеты.

За первые шесть месяцев этого года цены на билеты на самолет в России взлетели почти на 20%.

"Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также в целом рост стоимости и топлива, и наземных услуг"

– министр

На фоне такой ситуации россияне, которые планируют путешествия заблаговременно, имеют возможность сократить расходы на перелет.

"Примерно 70-80% билетов, которые приобретаются заранее от всего объема, это билеты, которые реализуются ниже экономически обоснованного тарифа, а последние, как правило, 20% билетов - выше"

– министр

Кроме того, в стране имеются субсидированные государством перевозки, напомнил Старовойт в беседе с РИА Новости.