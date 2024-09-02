Вестник Кавказа

Футболист сборной Армении перебрался в российский клуб

Эдгар Севикян
© Фото: сайт футбольного клуба “Локомотив“ Москва
Хавбек "Ференцвароша" Эдгар Севикян проведет текущий сезон в "Локомотиве". Он присоединился к железнодорожникам на правах аренды.

Футбольный клуб "Локомотив" Москва усилился 23-летним полузащитником сборной Армении Эдгаром Севикяном. Об этом сказано на сайте столичной команды.

Хавбек, права на которого принадлежат венгерскому "Ференцварошу", будет выступать за железнодорожников на правах аренды.

Комментируя свой переход, Севикян отметил, что быстро принял решение присоединиться к "Локомотиву".

"Особо долго не думал, потому что родной для меня клуб. На данный момент это наилучший вариант для меня"

– Эдгар Севикян

Он подчеркнул, что еще с детских лет мечтал когда-нибудь сыграть за "Локомотив",

" Конечно же, скрывать не буду, что с самого детства была мечта, и не только у меня, но и у моего отца, моих близких людей"

– армянский полузащитник

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