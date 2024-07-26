Армения примет Всемирный форум по винному туризму

Через считанные дни в Армении стартует Всемирный форум по винному туризму. В нем будут участвовать сотни виноделов из десятков стран мира.

На следующей неделе в Армении состоится 8-й Всемирный форум по винному туризму. В нем примут участие свыше 100 виноделов и представителей винного туризма из 36 стран, сообщили в Комитете по туризму Минэкономики республики.

Форум будет длиться три дня – 11, 12 и 13 сентября. Его участники смогут поближе познакомиться с историей армянского виноделия.

Для иностранных гостей будут организованы различные социальные и культурные программы, а также мастер-классы.

Кроме того, их ждут экскурсии на винные заводы, в Музей истории вина и пещеры Арени.