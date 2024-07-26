Вестник Кавказа

Армения примет Всемирный форум по винному туризму

Бокалы
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Через считанные дни в Армении стартует Всемирный форум по винному туризму. В нем будут участвовать сотни виноделов из десятков стран мира.

На следующей неделе в Армении состоится 8-й Всемирный форум по винному туризму. В нем примут участие свыше 100 виноделов и представителей винного туризма из 36 стран, сообщили в Комитете по туризму Минэкономики республики.

Форум будет длиться три дня – 11, 12 и 13 сентября. Его участники смогут поближе познакомиться с историей армянского виноделия.

Для иностранных гостей будут организованы различные социальные и культурные программы, а также мастер-классы.

Кроме того, их ждут экскурсии на винные заводы, в Музей истории вина и пещеры Арени. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
755 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Всероссийский форум «Женские инициативы» пройдет в Чечне

Всероссийский форум «Женские инициативы» пройдет в Чечне

Фестивали, лето и цветы: лучшие фото августа 2024

Фестивали, лето и цветы: лучшие фото августа 2024

Азербайджан и Пакистан организуют бизнес-форум

Азербайджан и Пакистан организуют бизнес-форум

Эльдар Азизов: Баку и Москва постоянно обмениваются опытом

Эльдар Азизов: Баку и Москва постоянно обмениваются опытом

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы