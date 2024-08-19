Вестник Кавказа

Экспорт из России в Армению вырос в 4,7 раза

Экспорт из России в Армению вырос в 4,7 раза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году в несколько раз выросли поставки из России в Армению. В обратном направлении наблюдается снижение поставок.

В Армении рассказали о ситуации с экспортом и импортом за первое полугодие 2024 года.

По данным Минэкономики страны, экспорт из Армении увеличился в 2,3 раза и достиг $7,9 млрд. При этом в основном поставки шли в ОАЭ, в этом направлении экспорт вырос в 7,8 раза, в Россию - снижение на 21%, в Гонконг - рост в 17,7 раза.

Поставки в Армению из других стран выросли на 86,5% за полугодие, до $10,4 млрд. При этом импорт из России вырос в 4,7 раза, до $7 млрд, тогда как по остальным направлениям наблюдается спад: из Китая на 1%, из Грузии - почти на 31,5%.

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