Россия и Грузия сократили товарооборот на 5%

В 2024 году взаимный товарооборот между Россией и Грузией снизился по сравнению с прошлым годом. За январь-июнь товарооборот оказался на уровне $1,4 млрд.

Россия и Грузия сократили взаимный товарооборот в этом году. В период с января по конец июля товарооборот составил более $1,4 млрд, это на 5% меньше прошлогодних показателей за семь месяцев, информирует Нацслужба статистики Грузии.

На 2% в 2024 году снизились поставки товаров из Грузии в РФ, на них пришлось $407 млн. На 6% упал импорт грузинских товаров, он составил $1 млрд.

Главный торговый партнер Грузии в 2024 году - Турция, Россия разместилась на второй позиции с долей 11,4% во внешней торговле страны.

Отметим, что торговля между Россией и Азербайджаном с начала года, напротив, выросла более чем на 5% и достигла $2,5 млрд за полгода.