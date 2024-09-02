Короткие поездки в Дагестан набирают популярность

Дагестан стал одним из популярных регионов России на короткие поездки среди туристов. Спрос на поездки в Дагестан вырос в 1,5 раза. Популярны также путешествия за рубеж.

Дагестан вошел в десятку самых популярных российских регионов по спросу на короткие поездки. Данную информацию предоставил сервис «Яндекс. Путешествия».

Отмечается, что спрос на короткие поездки в Дагестан (от 1 до 5 дней) в текущем году увеличился в 1,5 раза. Там же добавили, что регионы Юга России показывают наибольший рост по спросу.

Эксперты подчеркивают, что отдых в южной части России и на Северном Кавказе говорит о том, что россияне предпочитают отдых в горах.

Помимо этого, короткие поездки популярны среди тех, кто планирует отправиться в Абхазию, Грузию и Арабские Эмираты.