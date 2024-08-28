Дагестан берет курс на расширение сотрудничества с исламским миром

Власти Дагестана заявили о планах расширять торговые и экономические связи с исламским миром. Республика готова укреплять взаимодействие в сельском хозяйстве и промышленности.

Глава дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил на совещании, которое посвящено развитию внешнеторговых связей Дагестана.

На нем обсуждались вопросы реализации инициатив по развитию сотрудничества со странами исламского мира по итогам последних встреч с иностранными делегациями.

Так, поднимались идеи о сотрудничестве с Турцией, Ираном, Узбекистаном, Ираком, Казахстаном, Индонезией, Азербайджаном и другими государствами.

Кроме того, участники заседания рассматривали вопросы взаимодействия республики со странами в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении и туризме.