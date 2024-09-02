Махачкала примет религиозный форум

Муфтии России и зарубежья выступят на религиозном форуме в Махачкале. Об этом информирует Духовное управление мусульман Дагестана.

Махачкала готовится принять почетных гостей – муфтиев России и зарубежья, а также известных ученых-богословов на религиозном форуме, который станет значимым событием для мусульманского сообщества. Главное мероприятие, где состоится встреча почетных гостей, пройдет на городской центральной площади, ставшей символом единства и согласия различных культур и религий.

«Праздничное событие в священный месяц Раби уль-Авваль еще раз сплотит всех нас в нашем общем и мирном доме»

– Духовное управление мусульман Дагестана

Религиозные форумы играют важную роль в современном мире, способствуя диалогу между представителями различных конфессий, обмену опытом и идеями, а также продвижению мира и согласия на международном уровне. Встреча муфтиев и ученых-богословов на форуме в Махачкале будет способствовать укреплению межрелигиозного взаимопонимания и сотрудничества.

Муфтии, как духовные лидеры и авторитеты в исламе, играют важную роль в сохранении и передаче духовных ценностей и традиций. Их визит на религиозный форум в Махачкале будет способствовать обмену опытом и идеями, а также консолидации усилий в решении вопросов, стоящих перед мусульманским сообществом.