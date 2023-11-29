Utair опровергла фейк о посадке на недостроенную полосу в Грозном

Авиакомпания Utair распространила опровержение разошедшейся сегодня в Telegram-каналах информации, согласно которой ее самолет якобы по ошибке едва не совершил посадку на недостроенную ВПП в Грозном.

Информация об ошибке экипажа одного из рейсов авиакомпании Utair, который якобы едва не посадил самолет на находящуюся в процессе строительства взлетно-посадочную полосу, не соответствует действительности, такое сообщение распространила пресс-служба перевозчика.

В нем подчеркивается, что опубликованная в одном из Telegram-каналов новость – фейк. На самом деле воздушное судно, которое прилетело сегодня в Грозный из Антальи, совершило штатную посадку и на второй круг не заходило.

"Распространяемое в сети видео – это старая съемка, когда в июне 2024 года экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра. Тогда посадка также прошла в штатном режиме"

– Utair

Напомним, в исходном сообщении, которое сейчас опровергла авиакомпания, говорится об инциденте, который якобы случился в аэропорту Грозный (Северный) имени Ахмата Кадырова: якобы лайнер Boeing 737 был готов сесть на полосу, которая еще находится в процессе строительства, но в последний момент пилоты заметили ошибку и подняли самолет в воздух, а потом посадили его на нужную ВПП.