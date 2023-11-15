Utair начинает летать в Азербайджан

Российский авиаперевозчик Utair будет совершать полеты в Баку, Гянджу и Нахичавань в осенне-зимний период.

Авиаперевозчик Utair добавила в свой график на период осени и зимы полеты в Азербайджанскую Республику. По информации, опубликованной на странице компании, вылеты будут совершаться в столицу АР, Гянджу и Нахичевань.

Глава организации Олег Семенов сообщил, что в планах сделать вылеты из РФ в АР всесезонными.

«Год назад мы значительно расширили программу полетов в города Азербайджана. Ввели рейсы в Баку из Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, а также в Гянджу и Нахичевань — из Москвы. Планируем наращивать частоту полетов и будем выполнять рейсы по этим маршрутам круглый год»

- Олег Семенов

Рейсы в столичный город республики будут совершаться из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Сургута, Тюмени, Уфы и Грозного. В Гянджу и Нахичевань можно будет добраться из московского аэропорта Внуково.

Билеты на данные маршруты уже можно приобрести на странице и в приложении компании.