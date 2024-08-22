Туристку с судорогами спасли в пробке на трассе Джубга - Сочи

Инспекторы ДПС помогли туристке, застрявшей в пробке, добраться до больницы. У женщины по пути на курорт начались судороги.

Туристку, которой стало плохо по пути на черноморский курорт, доставили в больницу инспекторы ДПС в Туапсинском районе.

Семья из Липецкой области ехала на отдых и застряла в пробке на трассе Джубга - Сочи. Женщине стало плохо, начались судороги, ее супруг обратился за помощью к дежурившим на дороге инспекторам ДПС.

Правоохранители решили сопроводить машину туристов до больницы, чтобы не ждать скорую на загруженной дороге. Включив сигнализацию, патрульный автомобиль проложил дорогу, женщина с судорогами была доставлена в городскую больницу, где медики оказали туристке необходимую помощь, информирует МВД по Краснодарскому краю.