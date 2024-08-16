Сочи привлечет больше туристов в бархатный сезон

Около 1,4 млн туристов ожидают в бархатный сезон в Сочи. С начала года курорт принял более пяти млн гостей.

Сочи, с его уникальным сочетанием горных вершин, морского побережья и субтропического климата, привлекает туристов круглый год. Однако особенно ярко и красочно это курортное место расцветает в сентябре и октябре, когда наступает так называемый бархатный сезон, поделился мэр города города.

«В Сочи стабильно увеличивается турпоток. С начала года мы приняли более пяти миллионов туристов, а в бархатный сезон ждем еще около 1,4 миллиона гостей»

– Андрей Прошунин

По его словам, в это время года туристов привлекает мягкий климат, идеальные условия для пеших и велосипедных прогулок по живописным местам природного парка, а также возможность попробовать свежие сезонные фрукты и овощи на местных рынках. Кроме того, в сентябре - октябре в Сочи проходят различные фестивали и мероприятия.

Согласно статистике, в сентябре и октябре в Сочи планируют принять около 1,4 млн туристов. Это свидетельствует о постоянно растущей популярности курорта в осенний период, подчеркнул Андрей Прошунин.