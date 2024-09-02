Самолет из Азербайджана продолжает тушить лесные пожары в Турции

Азербайджанский самолет-амфибия, который был направлен в Турцию по распоряжению президента Ильхама Алиева, продолжает оказывать помощь турецким пожарным в борьбе с лесными пожарами.

Направленный в Турцию по распоряжению президента АР Ильхама Алиева самолет-амфибия БЕ-200ЧС оказывает помощь при тушении лесных пожаров, рассказали в МЧС Азербайджана.

Сегодня воздушное судно тушило огонь в лесу в направлении Измир-Урла в западной провинции Измир (расположена на побережье Эгейского моря).

Борьба с огнем продолжается.

В конце августа сообщалось, что самолет был задействован в тушении лесных пожаров в направлении Балыкесир-Эдремит в северо-западной провинции Балыкесир.

Самолет-амфибия – что это такое?

Отличие самолета-амфибии от обычного заключается в том, что он может совершать взлет и посадку и на земле, и на водной глади.

Что касается реактивного самолета Бе-200, его создали российские инженеры в девяностые годы. В базовой модификации он предназначен для тушения огня с воздуха.

Самолет набирает воду как на аэродроме, так и из водоемов. Скользя по водной глади на скорости до 190 км/ч, Бе-200 может запасти 12 т воды за очень короткое время – 12 секунд.