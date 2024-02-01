Условия для отмены запрета на въезд членов ПАСЕ в Азербайджан озвучили в Баку

В Азербайджане назвали условия для того, чтобы членам ПАСЕ снова разрешили посещать страну. Ранее делегацию республики лишили права участвовать в работе ассамблеи в течение всего нынешнего года.

Президент Азербайджана рассказали, какие условия должны быть выполнены для отмены запрета на въезд на территорию страны некоторых членов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В ходе своего выступления на форуме в итальянском Черноббьо Ильхам Алиев прежде всего отметил, что для этого ПАСЕ нужно вернуть представителям страны право голоса.

"То, что произошло в январе этого года, перешло красную черту. <…> В прошлом году мы полностью восстановили свой суверенитет. <…> Буквально через несколько месяцев после этого ПАСЕ приняла решение лишить нашу делегацию права голоса. То есть на нас были наложены санкции, потому что мы восстановили собственный суверенитет"

– президент АР

Кроме того, он назвал адекватным решение в отношении тех членов ассамблеи, которые выступили против ратификации полномочий делегации республики.

"Наше решение было ответом. Если они изменят свое решение и восстановят наше право, то это так называемое эмбарго будет снято. <…> Наша делегация должна вернуться, и тогда запрет будет снят"

– глава государства

Напомним, девять месяцев назад в ПАСЕ решили не продлевать полномочия азербайджанской делегации. Таким образом, страна лишилась права голоса в ассамблее на весь этот год.