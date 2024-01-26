Как и почему ПАСЕ поссорилась с Азербайджаном?

24 января азербайджанская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы объявила, что прекращает взаимодействие и присутствие в ПАСЕ в условиях сложившейся там "невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии". Что и почему произошло, а также к чему это может привести, разбирался Эльмар Гусейнов.

"Садовые гномы" - так назвал депутатов ПАСЕ один из моих коллег, немецкий журналист. Дело было давно, еще в конце 1990-х. Никому они никогда не нравились, депутаты ПАСЕ. Даже журналистам, профессионально освещавшим работу этого странного политического института. А ведь Совет Европы не жалел денег на приглашение этих журналистов четыре раза в год на каждую сессию ПАСЕ. Дорога, суточные оплачивались щедро. И все-таки депутаты раздражали.

Что такое Совет Европы?

И в России, и в медийном пространстве СНГ Совет Европы часто путали и путают с ЕС. Чем ниже становился уровень международной журналистики, тем чаще путали, не понимая, чем занимается эта осевшая в богатом и уютном Страсбурге международная организация, так похожая названием на Союз Европейских Сообществ. А между тем Совет Европы, созданный еще в 1948 году, является крупнейшей в мире организацией по защите прав человека. Ее задача защищать человека от власти. Естественно, граждан или подданных стран-членов Совета.

Состоит Совет Европы из трех основных структур:

Комитета министров иностранных дел стран-членов организации Парламентской ассамблеи Европейского суда по правам человека.

Как бы исполнительная власть, законодательная и судебная.

Кто и как работает в Совете Европы и ПАСЕ?

ПАСЕ состоит из делегаций от национальных парламентов. Традиционно в состав делегаций попадают те, кому не нашлось настоящих дел в своих законодательных органах. Чаще всего депутаты левой и крайне левой ориентации. Короче, "лишние" и немного оголтелые люди.

Совет Европы и ПАСЕ – место очень теплое и сытное. Зарплаты повыше, чем в ООН и ЮНЕСКО, например. Квартиры оплачиваются. Как и пенсии для штатных клерков Совета. Да и дипломатические паспорта, выдаваемые этим клеркам, тоже вещь небесполезная. И кофе в местных буфетах самый дешевый в мире. И ресторан для депутатов, сотрудников и гостей лучше и дешевле, чем где бы то ни было в Европе.

В зале заседаний ПАСЕ обычно пусто: местные депутаты не привыкли много и усердно работать. Зато они много разговаривают, произнося речи, смысл которых подчас трудно уловить. Они любят ездить с инспекциями в страны-члены Совета, ибо и командировочные в этой организации одни из самых высоких в мире, да и вообще парламентский туризм никто не отменял. Короче, рай для международных чиновников и депутатов-неудачников.

Сбой механизма защиты прав человека

Но иногда застойный механизм "защиты прав" дает сбой. И тогда в зале заседаний ПАСЕ происходит скандал. Такой скандал недавно разразился вокруг делегации Азербайджана, которая вынуждена была покинуть зал заседаний и стены ПАСЕ, не выдержав несправедливых нападок коллег-депутатов.

В свое время Азербайджан вступал в Совет Европы, чтобы помочь выполнению главной на тот момент национальной задачи: обеспечить возвращение оккупированных Арменией территорий. В ходе этой оккупации около миллиона граждан Азербайджана были изгнаны из своих домов и со своей земли, потеряли имущество, здоровье, тысячи мирных жителей были убиты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Это ли не нарушение основных прав человек, в первую очередь прав на жизнь, свободу, собственность? Не должен ли был Совет Европы всеми силами всех своих политических институтов, и прежде всего ПАСЕ, вступиться за права сотен тысяч азербайджанцев? Кстати, ПАСЕ в свое время признала факт оккупации земель Азербайджана войсками Армении, и потребовала прекратить оккупацию. Один раз за 23 года признала. И все. Больше никаких нарушений прав отдельных граждан и коллективов ПАСЕ не заметила. Можно только догадываться, почему не заметила.

Чем ПАСЕ не нравится Азербайджан?

Это только в разных декларациях независимости все люди признаются свободными и равными в правах. В политической практике одни народы более свободны и равны, чем другие. Мусульмане, жители Азербайджана, для "продвинутых" бездельников и леваков из ПАСЕ все-таки не так хороши, как представители христианских конфессий. И уж тем более не так хороши, как представители цивилизованных европейских государств. Это европейцев нельзя убивать, жечь, грабить, сгонять с земли, это у них нельзя отбирать имущество. А у азербайджанцев, как оказалось, можно. Они, видимо, в глазах депутатов ПАСЕ, люди немного другого сорта.

А тут еще Азербайджан собрался проводить в феврале нынешнего года досрочные выборы президента. Голосование пройдет в том числе на участках, которые созданы на освобожденных от армянской оккупации землях. Туда уже три года возвращаются изгнанные когда-то местные жители. Вновь избранный президент Азербайджана тем самым будет реально представлять не только всех жителей республики, но и все территории Азербайджана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому-то это в Европе это не нравится. Там еще не могут привыкнуть к тому, что постсоветские страны уже не являются квазигосударствами, какими они были сразу после распада СССР. Теперь это полноценные, независимые и подчас очень сильные акторы мировой политики. Не всем уютно живется с осознанием этой простой истины. Тысячелетние предрассудки и комплексы также дают о себе знать.

Из-за чего ПАСЕ обиделась на Азербайджан?

А тут еще официальный Баку пригласил наблюдателями на предстоящих выборах представителей ОБСЕ. А Совет Европы с его ПАСЕ не пригласил. И понятно, почему: а зачем всех подряд звать на выборы, тем более представителей двух таких похожих международных организаций из одного региона – из Старого Света?

В ПАСЕ обиделись. Там даже ума хватило объявить об этой обиде. И на январской сессии Парламентской Ассамблеи, как раз накануне азербайджанских выборов, с подачи немецкой делегации протащили решении о возможном непризнании полномочий азербайджанской делегации. Нашли какой-то формальный повод. В злосчастном голосовании участвовало примерно 20% делегатов ПАСЕ. Азербайджанцы не стали ждать, пока их полномочия аннулируют. И объявили о том, что добровольно сами разрывают отношения с ПАСЕ. А вы как бы поступили? Ну, вот и я считаю, что азербайджанцы были абсолютно правы.

Теперь в Азербайджане решают: а не покинуть ли вовсе ряды членов Совета Европы? Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил:

Если права азербайджанской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет пересмотрен Азербайджаном.

В самом деле – зачем состоять в международной организации, которая считает твой народ людьми второго сорта? Да еще за это требует от тебя денег на заоблачные зарплаты, на квартиры и пенсии своим клеркам и на королевские командировочные своим выездным комиссиям.

Для меня есть во всем этом деле очевидный кризис интеллекта, кризис осмысления происходящих в мире событий. Совет Европы был создан в 1949 году. Тогда перед человечеством стояли другие задачи. И тогда еще не было 90% тех стран, которые сегодня мы видим на карте мира. А отношение к реальности в рамках международных организаций, подобных Совету Европы, осталось тем же, что и 70 лет назад.

В ПАСЕ никак не могут понять, что Азербайджан – это не прежняя постсоветская республик, какой он был после распада СССР. Что это сегодня самостоятельная, мощная в экономическом и военном плане региональная держава, быстро развивающаяся в цивилизационном и культурном плане, с грамотной дипломатией и ответственным политическим руководством. Что официальный Баку ничего у Европы просить не собирается, тем более – суверенитета. Что Баку может только многое дать Европе, и уж учить себя точно не позволит.

Мир изменился. Может быть когда-нибудь до "садовых гномов" в Страсбурге это и дойдет.