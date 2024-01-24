Депутат ПАСЕ: отсутствие Азербайджана в организации подорвет доверие

Парламентская ассамблея Совета Европы не сможет выиграть от отсутствия в организации Азербайджанской Республики, а также СЕ не должен следовать политике двойных стандартов. Такое заявление сделал представитель Сербии в ПАСЕ Стефан Йованович.
"Совет Европы служит платформой для сотрудничества и диалога, а отсутствие Азербайджана в ПАСЕ станет помехой для организации эффективно решать региональные проблемы"
- Стефан Йованович
Он подчеркнул, что реакция Азербайджана на действия ПАСЕ предсказуема и оправдана. Йованович также напомнил, что Совет Европы должен уважать суверенитет всех стран-участниц организации.
"Совету Европы необходимо обеспечить соблюдение этих принципов без двойных стандартов. Это крайне важно для поддержания авторитета и эффективности организации"
- Стефан Йованович
Депутат призвал отказаться от политики двойных стандартов и призвал придерживать объективных и справедливых взглядов, пишет Report.