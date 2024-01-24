Депутат ПАСЕ: отсутствие Азербайджана в организации подорвет доверие

Представитель сербской делегации в ПАСЕ заявил, что организация не должна придерживаться принципа двойных стандартов, а отсутствие Азербайджана в Парламентской ассамблее подорвет доверие мировой общественности к Совету Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы не сможет выиграть от отсутствия в организации Азербайджанской Республики, а также СЕ не должен следовать политике двойных стандартов. Такое заявление сделал представитель Сербии в ПАСЕ Стефан Йованович.

"Совет Европы служит платформой для сотрудничества и диалога, а отсутствие Азербайджана в ПАСЕ станет помехой для организации эффективно решать региональные проблемы"

- Стефан Йованович

Он подчеркнул, что реакция Азербайджана на действия ПАСЕ предсказуема и оправдана. Йованович также напомнил, что Совет Европы должен уважать суверенитет всех стран-участниц организации.

"Совету Европы необходимо обеспечить соблюдение этих принципов без двойных стандартов. Это крайне важно для поддержания авторитета и эффективности организации"

- Стефан Йованович

Депутат призвал отказаться от политики двойных стандартов и призвал придерживать объективных и справедливых взглядов, пишет Report.