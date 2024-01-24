Парламент Азербайджана: ПАСЕ – приверженец предвзятых политических взглядов

Депутат парламента Азербайджана обвинил Парламентскую ассамблею Совета Европы в предвзятости и политическом лицемерии.

Парламентская ассамблея Совета Европы показывает свою предвзятость в отношении Азербайджанской Республики. Такое заявление сделал член парламента республики Эмин Гаджиев.

"Как известно, Парламентская ассамблея Совета Европы не утвердила на зимней сессии полномочия азербайджанской делегации, и было предложено временно ограничить право нашей делегации голосовать. Это очередная кампания сил, не сумевших переварить независимую политику, славную победу и полное восстановление суверенитета Азербайджана"

- Эмин Гаджиев

Он также подчеркнул, что оказывая давления на Азербайджан, не удастся получить желаемый результат.

Гаджиев напомнил, что ПАСЕ ранее не интересовалась судьбой азербайджанцев, которые были изгнаны из их домов около 30 лет назад, но теперь принимает активное участие в вопросах Армении.

"ПАСЕ не интересовала судьба азербайджанцев, которые были изгнаны под дулом автомата около тридцати лет назад из родных краев, однако сейчас она поднимает вопрос о несуществующих "нарушениях" прав человека, якобы "насильственном выселении" из Карабаха жителей армянского происхождения, которые в действительности покинули Карабах добровольно. Действия ПАСЕ представляют собой двуличие, политическое лицемерие"

- Эмин Гаджиев

Депутат отметил, что подобные действия Совета Европы не принесут успехов, потому что республика давно проводит свою независимую политику. Таким образом, мировая общественность стала свидетелем решимости и справедливой позиции Азербайджанской Республики.