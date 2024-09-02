Где россияне хотят провести отпуск?

Большинство россиян хотят провести отпуск на Дальнем Востоке. Их привлекает природа региона, возможность порыбачить и поохотиться. Практически никто из желающих там не был.

Проведенный специально к Восточно-экономическому форуму онлайн-опрос продемонстрировал желание россиян провести свой отпуск на Дальнем Востоке.

Как пишет портал «ТурДом», 62% респондентов отправиться на Дальний Восток хотят 62% респондентов, из которых 53% никогда там не были. Вернуться обратно желают 9%.

Опрошенные заявляют, что в регионе их привлекают необычная природа, возможность порыбачить, поохотиться и поправить свое здоровье. Менее 10% высказались за посещение культурных и спортивных мероприятий.

При этом есть и те россияне, которые не хотят посещать эту часть страны. Таких по итогам опроса оказалось примерно четверть.

Стоит добавить, что опросе приняли участие 1,5 тыс россиян.