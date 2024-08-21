Лихорадка Оропуш угрожает туристам - Роспотребнадзор

В России случаев заболевания лихорадкой Оропуш не зафиксировано. При этом туристы, оправляющиеся в дальние страны имеют риск подхватить заболевание, предупреждает Роспотребнадзор.
Россияне могут подхватить вирус Оропуш, отправляясь в страны дальнего зарубежья, об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
"Оропуш на территории Российской Федерации нет, но для путешественников риск заболевания есть. Поэтому я еще раз повторю то, что мы говорим всем, - будьте очень аккуратны, осторожны и бережно относитесь к своему здоровью при любых путешествиях"
– Попова
Оропуш - тропическая инфекция, распространяемая комарами и мокрецами. В основном случаи заражения выявляются в таких странах, как в Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Тринидад и Тобаго, Боливия, Эквадор, Перу и других. Прививки от этого заболевания нет, специфического лечения тоже - пациентам назначается симптоматическое лечение.