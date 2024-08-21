Вестник Кавказа

Лихорадка Оропуш угрожает туристам - Роспотребнадзор

Лихорадка Оропуш угрожает туристам - Роспотребнадзор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России случаев заболевания лихорадкой Оропуш не зафиксировано. При этом туристы, оправляющиеся в дальние страны имеют риск подхватить заболевание, предупреждает Роспотребнадзор.

Россияне могут подхватить вирус Оропуш, отправляясь в страны дальнего зарубежья, об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"Оропуш на территории Российской Федерации нет, но для путешественников риск заболевания есть. Поэтому я еще раз повторю то, что мы говорим всем, - будьте очень аккуратны, осторожны и бережно относитесь к своему здоровью при любых путешествиях"

– Попова

Оропуш - тропическая инфекция, распространяемая комарами и мокрецами. В основном случаи заражения выявляются в таких странах, как в Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Тринидад и Тобаго, Боливия, Эквадор, Перу и других. Прививки от этого заболевания нет, специфического лечения тоже - пациентам назначается симптоматическое лечение.

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