Пропавший свет вернулся в Сухум

Авария на электросетях произошла сегодня с утра в Абхазии. В результате пропал свет в двух районах республики и в части столицы страны – Сухуме.

Электричество отключалось сегодня на территории Абхазии, подробности сообщили в компании Черноморэнерго.

Инцидент коснулся высоковольтной линии "Шешелети". На ней включилась дистанционная защита, в результате произошло аварийное отключение.

Последствия – электричество перестало поступать в Гулрыпшский и Очамчирский районы, а также частично в Сухум. Столицу республики оперативно запитали по аварийной схеме. А вот в районах свет дали только вечером, после ремонтных работ, передает Sputnik.