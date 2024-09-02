Вестник Кавказа

Пропавший свет вернулся в Сухум

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Авария на электросетях произошла сегодня с утра в Абхазии. В результате пропал свет в двух районах республики и в части столицы страны – Сухуме.

Электричество отключалось сегодня на территории Абхазии, подробности сообщили в компании Черноморэнерго.

Инцидент коснулся высоковольтной линии "Шешелети". На ней включилась дистанционная защита, в результате произошло аварийное отключение.

Последствия – электричество перестало поступать в Гулрыпшский и Очамчирский районы, а также частично в Сухум. Столицу республики оперативно запитали по аварийной схеме. А вот в районах свет дали только вечером, после ремонтных работ, передает Sputnik.

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