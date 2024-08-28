Молния зажгла дерево в Сухуме

Огненное ЧП случилось сегодня в столице Абхазии. В Сухуме произошел пожар, причиной которого стал удар молнии. Пожарные борются с огнем.

Дерево оказалось объято пламенем после удара молнии в Сухуме, поведал глава сухумского ПСО Темур Квициния.

По его словам, на место ЧП сразу же направились два пожарных расчета, передает Sputnik Абхазия.

Квициния заверил, что спасатели полностью контролируют ситуацию. Опасности, что огонь перекинется на жилые дома, нет.

Напомним, ранее удар молнии стал причиной полной остановки Армянской АЭС. Из-за ЧП на некоторое время лишились света частично Ереван и еще два региона Армении.