Рабочий выпал из окна в Зугдиди

Несчастный случай произошел в городе Зугдиди, расположенном на западе Грузии. Рабочий упал с высоты восьми этажей. Мужчина получил смертельные травмы.

Трагедия произошла с рабочим в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия), сообщают грузинские СМИ.

Мужчина выпал из окна девятиэтажного здания, расположенного на восьмом этаже. Он получил смертельные повреждения и умер на месте ЧП.

Известно, что рабочий был иностранцем, а точнее, у него было турецкое гражданство, передает Sputnik Грузия.

Другие подробности инцидента пока не известны. На месте ЧП работает полиция.