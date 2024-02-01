Вестник Кавказа

Рабочий выпал из окна в Зугдиди

Рабочий выпал из окна в Зугдиди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несчастный случай произошел в городе Зугдиди, расположенном на западе Грузии. Рабочий упал с высоты восьми этажей. Мужчина получил смертельные травмы.

Трагедия произошла с рабочим в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия), сообщают грузинские СМИ.

Мужчина выпал из окна девятиэтажного здания, расположенного на восьмом этаже. Он получил смертельные повреждения и умер на месте ЧП.

Известно, что рабочий был иностранцем, а точнее, у него было турецкое гражданство, передает Sputnik Грузия.

Другие подробности инцидента пока не известны. На месте ЧП работает полиция.

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