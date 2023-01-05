Женщина выпала из окна 9 этажа и выжила в Минводах

Падение с девятого этажа не оказалось смертельным для жительницы Минвод, информацией о счастливом случае поделились горожане в соцсетях.
Сообщалось, что сегодня утром местная жительница, женщина 70 лет, выпала из окна, которое находилось на 9 этаже. По данным очевидцев, ее госпитализировали с травмами, то есть пенсионерка выжила.
Инцидент прокомментировали в полиции.
"По факту выпадения женщины из окна участковыми уполномоченными полиции ОМВД России "Минераловодский" проводится проверка
– МВД по Ставрополью
В полиции уточнили, что подробно выясняют все обстоятельства.
Отметим, что смертельным может падение уже с высоты 12 м, это примерно уровень 4 этажа. Однако вероятность получить травму, в том числе и смертельную, есть и на более низких этажах.