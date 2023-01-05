Женщина выпала из окна 9 этажа и выжила в Минводах

Счастливым исходом окончилось ЧП в Минводах, произошедшее с пенсионеркой. Женщина упала с высота, однако не погибла.

Падение с девятого этажа не оказалось смертельным для жительницы Минвод, информацией о счастливом случае поделились горожане в соцсетях.

Сообщалось, что сегодня утром местная жительница, женщина 70 лет, выпала из окна, которое находилось на 9 этаже. По данным очевидцев, ее госпитализировали с травмами, то есть пенсионерка выжила.

Инцидент прокомментировали в полиции.

"По факту выпадения женщины из окна участковыми уполномоченными полиции ОМВД России "Минераловодский" проводится проверка

– МВД по Ставрополью

В полиции уточнили, что подробно выясняют все обстоятельства.

Отметим, что смертельным может падение уже с высоты 12 м, это примерно уровень 4 этажа. Однако вероятность получить травму, в том числе и смертельную, есть и на более низких этажах.