Менее 70 человек продолжают лечиться в больницах после кишечной инфекции в Баксане

Граждане, попавшие в больницу с признаками кишечной инфекции в КБР, идут на поправку. Сейчас в медучреждениях находятся меньше 70 человек.

В медучреждениях Кабардино-Балкарии получают помощь от врачей 69 человек, которые были госпитализированы несколько дней назад с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом 6 сентября рассказали в Минздраве республики.

Состояние этих граждан оценивается как средней степени тяжести.

В краевом ведомстве также поведали, что по сравнению со вчерашним днем в КБР уменьшилось число новых госпитализаций людей с симптомами инфекции.

"На четверть снизилась госпитализация по сравнению с прошедшими сутками. Среди поступающих тяжелых больных нет"

– Минздрав региона

Напомним, в день вспышки инфекции стало известно о госпитализации 70 человек. После в больницу попадали и другие пациенты с симптомами отравления. Сейчас пик заболеваемости уже пройден.