Ряд образовательных учреждений закрыли из-за кишечной инфекции в Баксане

В Баксане в целях обеспечения безопасности граждан временно закрыли пять образовательных учреждений. Ранее в городе выявили вспышку острой кишечной инфекции.
В Кабардино-Балкарии приняли решение временно закрыть пять образовательных учреждений из-за массового отравления людей. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
Все учреждения находятся в городе Баксан.
"Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, а также один колледж"
– прокуратуры КБР
По факту случившегося прокуратура КБР организовала проверку.
Ране сообщалось, что с признаками острой кишечной инфекции в Баксане госпитализированы 70 человек. Предварительная причина отравления – некачественная питьевая вода из местного водопровода. Возбуждено уголовное дело.