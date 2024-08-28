Вестник Кавказа

Ряд образовательных учреждений закрыли из-за кишечной инфекции в Баксане

Ряд образовательных учреждений закрыли из-за кишечной инфекции в Баксане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баксане в целях обеспечения безопасности граждан временно закрыли пять образовательных учреждений. Ранее в городе выявили вспышку острой кишечной инфекции.

В Кабардино-Балкарии приняли решение временно закрыть пять образовательных учреждений из-за массового отравления людей. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Все учреждения находятся в городе Баксан.

"Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, а также один колледж"

– прокуратуры КБР

По факту случившегося прокуратура КБР организовала проверку.

Ране сообщалось, что с признаками острой кишечной инфекции в Баксане госпитализированы 70 человек. Предварительная причина отравления – некачественная питьевая вода из местного водопровода. Возбуждено уголовное дело.

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