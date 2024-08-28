Уголовное дело возбуждено после массового отравления в Баксане

В КБР было возбуждено дело по факту массового отравления. В Баксане произошла вспышка кишечной инфекции.

С начала этого месяца в городе Баксане произошло серьезное ЧП – массовое отравление жителей, вызванное вспышкой кишечной инфекции. Это стало предметом уголовного дела, которое было возбуждено правоохранительными органами для расследования происшествия и выявления причин случившегося.

«Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления граждан в городе Баксане по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) УК РФ»

– пресс-служба

Власти города, работники медицинских учреждений и органы здравоохранения в полную силу вовлечены в работу по оказанию помощи пострадавшим и предотвращению распространения инфекции. По предварительным данным, причиной отравления стало использование гражданами некачественной питьевой воды из местного водопровода, которая содержала патогенные микроорганизмы.

Основным симптомом инфекции у пострадавших были кишечные расстройства, тошнота, рвота, высокая температура.

На данный момент власти активно проводят работы по обеззараживанию водопроводной системы города, проводятся меры по информированию населения о действиях по предотвращению инфицирования, а также оказывается помощь пострадавшим и их близким. Кроме того, проводится расследование для установления виновных в случившемся и введения надлежащего наказания.