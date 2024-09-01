Игристого из Дагестана станет больше в России

В этом году почти в два раза увеличит производство Дербентский завод игристых вин. В ассортименте предприятия 10 видов игристых вин.

В 2024 году Дербентский завод игристых вин выпустит в 1,7 раза больше игристого, передает "Интерфакс".

За 2023 год предприятие произвело 1,143 млн декалитров игристых вин, в нынешнем году производство возрастет до 2 млн декалитров.

"Рост связан с подписанием дополнительных договоров по реализации продукции розничным сетям"

– заместитель гендиректора завода Гайдар Шуайбов

В основном продукция поступает в торговые сети в Центральной России.

Отметим, что главным иностранным поставщиком тихих вин на российский рынок является Грузия.