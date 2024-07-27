Вестник Кавказа

Rutube подвергся крупной DDoS-атаке

Rutube подвергся крупной DDoS-атаке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пятницу Rutube столкнулся с DDoS-атакой, которая стала крупнейшей за два года. Ведутся работы по устранению угрозы.

Видеохостинг Rutube сегодня подвергся крупной DDoS-атаке, в работе сервиса могут наблюдаться сбои.

«Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга»

– сообщение Rutube

Проблемы с работой хостинга заметили пользователи Москвы и Подмосковья, Петербурга и других российских городов. Количество поступивших жалоб превышает тысячу.

Ранее стало известно, что аудитория Rutube с августа увеличилась на 24% и в день достигает 10 млн человек.

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