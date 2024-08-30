В Турции экстренно сел самолет в связи с сообщением о бомбе

Самолет, летевший из Индии в Германию, экстренно приземлился в Турции сегодня. Поступило сообщение о бомбе на борту. Турецкий аэропорт временно приостановил работу на фоне угрозы.

Сообщение о бомбе на борту самолета компании Air Vistara проверяют в Турции - лайнер совершил экстренную посадку на полпути из Мумбаи в Мюнхен, передает телеканал TRT.

"Во время полета самолета индийской авиакомпании поступила угроза бомбы на борту. Он совершил экстренную посадку в Эрзуруме. Сейчас самолет на земле в безопасной зоне. Прием и отправка самолетов из аэропорта временно прекращены. Наши специалисты-саперы проводят осмотр"

– губернатор города Мустафа Чифтчи

На борту самолета индийского перевозчика находятся 247 пассажиров. Полет продолжится, если сообщение о минировании не подтвердится, уточнил турецкий градоначальник.