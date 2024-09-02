ЕС открывает переговоры с Арменией об упрощении виз

Граждане Армении смогут получить упрощенные визы на въезд в страны ЕС. Переговоры по этому вопросу пройдут в Ереване.

Визовый режим между Евросоюзом и Арменией может быть упрощен. Вице-председатель Европейской комиссии Маргаритис Схинас приедет в Ереван, где начнется обсуждение этого вопроса, передали в ЕК.

"В воскресенье Схинас направится в Ереван для запуска на политическом уровне диалога по либерализации визового режима"

- Еврокоммисия

Результатом диалога может стать отмена предварительной визы для армянских граждан, отправляющихся в ЕС на недолгий срок.

В Еврокомиссии добавили, что Армения обязана соблюсти несколько условий, чтобы визовый режим был упрощен. Ей нужно реформировать сферы безопасности, миграции, соблюдения прав и свобод в рамках путешествий. По аналогичному опыту ЕС с другими странами, на это может уйти не один год.

Что еще предложит Армении ЕС?

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об отсутствии у Евросоюза намерений заходить в интеграции Армении в европейское пространство дальше либерализации визового режима.

"Если коротко, то Евросоюз больше ничего не даст Армении. Заранее озвученные требования по либерализации визового режима сводят переговоры к обещаниям, которые легко могу быть никогда не выполнены. Под условие проведения реформ можно подтянуть все, что угодно. Армения довольно давно провела демократические реформы – частная собственность в республике есть, парламент имеется, многопартийность тоже. Чего же еще требуется Евросоюзу? То есть тут механизм, которые может продолжать создавать условия Армении до бесконечности", - прежде всего сказал он.

"И характерно, что уже европейцы говорят, что процесс либерализации визового режима займет несколько лет. Почему не год-два? Я напомню, что в 2017 году Армения и страны Евросоюза подписали соглашение о партнерстве, где предполагалось введение безвизового режима и создание зоны свободной торговли. На дворе 2024 год, прошло 7 лет, и как-то не получается сказать, что Армения продвинулась далеко на этом пути", - обратил внимание политолог.

"Поэтому Евросоюз избрал очень удобную для себя тактику в отношении Армении: ей предлагать будут в обмен на антироссийскую политику отдаленные миражи, но этих миражей Армения никогда не достигнет. Зато будет иллюзия, которой всегда можно привлекать, как полярным северным сиянием", - заявил Алексей Фененко